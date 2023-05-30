Увеличить количество соцгрантов для борьбы с ВИЧ поручил Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в стране только 7 неправительственных организаций были вовлечены в социальные проекты, связанные с больными вирусом иммунодефицита. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в стране только 7 неправительственных организаций были вовлечены в социальные проекты, связанные с больными вирусом иммунодефицита. Это очень мало. Поэтому Министерству здравоохранения совместно с акиматами необходимо расширить количество социальных грантов и заказов для привлечения неправительственных организаций в работу с инфицированными и группами риска», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер отметил, что надо повысить информированность людей о данном заболевании, путях заражения и осложнениях.

«В последнее время такая работа, к сожалению, заметно ухудшилась. Многие утратили настороженность к опасности заражения. Вместе с тем, следует улучшить и отношение общества к лицам, живущим с вирусом иммунодефицита. Министерствам здравоохранения и информации совместно с акиматами нужно усилить разъяснительную работу среди населения через информационные материалы, ролики, социальные сети», - добавил Алихан Смаилов.

Глава Кабмина также подчеркнул, что со стороны санитарно-эпидемиологических служб необходим жесткий контроль инфекционной безопасности при оказании населению как медицинских услуг, так и других процедур, где есть риски заражения.