Увеличить количество снегоуборочной техники поручил аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек отреагировал на жалобы жителей по поводу очистки дорог от снега. Это один из самых обсуждаемых вопросов за последние несколько дней в социальных сетях, подчеркнул глава региона. Он потребовал решать проблему с нехваткой техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос содержания дорог актуальный. Последние бураны выявили все проблемы. Ситуация показала, что техники недостаточно. Много нареканий по республиканским дорогам, по участку Караганда – Темиртау. Выход на Павлодарское направление. Приходилось закрывать дорогу на Балхаш. Много нареканий по областному центру. Мы видим, что службы работают. Но люди жалуются, что снег выкидывают на обочину, тротуары не чистят. Люди идут вдоль дороги. Создаем аварийные ситуации», - отметил Женис Касымбек.

По данным синоптиков, только в декабре выпало четыре месячных нормы осадков. Многоснежным выдался и январь. По прогнозу, до марта еще ожидаются бураны и метели.

По словам акима Караганды Нурлана Аубакирова, в уборке и вывозе снега из города задействовано более 200 единиц техники. Работают шесть компаний, четыре из которых подрядные, две – коммунальные.

«Первой задачей было обеспечить проезды во всех направлениях. Дополнительно привлекаются самосвалы для вывоза снега. Еще один блок вопросов связан с частным сектором. По возможности заходим. Будем по графику вывозить, чтобы не допустить в дальнейшем подтоплений», - сообщил аким города.

Аким области поручил отработать с подрядными компаниями вопрос по количеству техники.

«Надо увеличивать количество техники и работников. По сравнению с прошлой зимой, снега выпало намного больше. Надо работу перестроить. Это касается и республиканских организаций, занимающихся содержанием дорог», - сказал Женис Касымбек.