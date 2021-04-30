Увеличить количество реабилитационных услуг за счет ФСМС планируют в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о проводимой работе по увеличению количества реабилитационных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что в нашей стране особое внимание уделяется развитию службы реабилитации. В республике функционирует 610 организаций медицинской реабилитации, из них государственных - 377, частных – 233, республиканских – 7. По инициативе Фонда Первого Президента Республики Казахстан открыто 8 новых реабилитационных центров», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

По его словам, в настоящее время на динамическом наблюдении в медицинских организациях состоит 695 тысяч лиц с ограниченными возможностями, из них детей – 95 тысяч

«Данным лицам в 2020 году оказано более 638 тыс. медицинских услуг. Благодаря внедрению с 1 января 2020 года системы ОСМС финансирование реабилитационных услуг увеличено в 1,2 раза по сравнению с 2019 годом и составило 55,7 млрд тг», - отметил министр.

«В 2021 году за счет поступлений в систему ОСМС мы планируем увеличить количество реабилитационных услуг до 800 тыс., а также увеличить финансирование этих услуг до 62 млрд тг», - заключил глава Минздрава.