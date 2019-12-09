+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -1 °С
USD 384.97 EUR 427.12
RUB 6.04 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Увеличить количество мобильных пунктов полиции пообещал аким Алматы

9 Декабря 2019 15:00
Поделиться:
Увеличить количество мобильных пунктов полиции пообещал аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о мерах по обеспечению общественной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Обеспечение безопасности на  автодороге  сообщением  «Аркалык-Торгай»  взято на контроль МВД
150 датчиков угарного газа бесплатно установят в домах павлодарцев Куда обращаться жертвам бытового насилия в СКО В 5 регионах ожидается шторм: казахстанцам рекомендуют соблюдать правила безопасности

«Усилить меры по обеспечению общественной безопасности - это одно из первых поручений департаменту полиции города. Что сделано? Ежесуточно город по 550 маршрутам патрулируют 1650 сотрудников полиции. Из них 350 патрульных следят за порядком на 32-х наиболее криминогенных участках. За четыре месяца здесь снижен уровень преступности на 17,4%. Установлено 23 мобильных пункта полиции, в которые уже обратились порядка 2,5 тысяч человек. Им оказана правовая и юридическая помощь. Количество таких постов будет увеличено», - написал Бакытжан Сагинтаев в Instagram .

Аким отметил, что усиление патрульной службы, создание мобильных пунктов полиции — первые шаги по активной профилактике правонарушений. Параллельно наращивается потенциал интеллектуальной системы видеомониторинга. «Будем принимать комплексные меры по повышению качества жизни алматинцев, безопасность которых является одним из главных приоритетов», - добавил Бакытжан Сагинтаев.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Акимат, Безопасность,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив