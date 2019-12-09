Увеличить количество мобильных пунктов полиции пообещал аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о мерах по обеспечению общественной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Усилить меры по обеспечению общественной безопасности - это одно из первых поручений департаменту полиции города. Что сделано? Ежесуточно город по 550 маршрутам патрулируют 1650 сотрудников полиции. Из них 350 патрульных следят за порядком на 32-х наиболее криминогенных участках. За четыре месяца здесь снижен уровень преступности на 17,4%. Установлено 23 мобильных пункта полиции, в которые уже обратились порядка 2,5 тысяч человек. Им оказана правовая и юридическая помощь. Количество таких постов будет увеличено», - написал Бакытжан Сагинтаев в Instagram .

Аким отметил, что усиление патрульной службы, создание мобильных пунктов полиции — первые шаги по активной профилактике правонарушений. Параллельно наращивается потенциал интеллектуальной системы видеомониторинга. «Будем принимать комплексные меры по повышению качества жизни алматинцев, безопасность которых является одним из главных приоритетов», - добавил Бакытжан Сагинтаев.