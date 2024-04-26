Увеличить количество квот для кандасов предложил сенатор Дархан Кыдырали

После теракта в Крокусе число трудовых мигрантов, прибывающих в Казахстан – увеличивается. Проблемы, связанные со случаями их нелегального пребывания в нашей стране, влияющие на состояние национальной безопасности в своем депутатском запросе поднял сенатор Дархан Кыдырали, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Необходимо проводить систематические социологические исследования о мигрантах. Миграция — это не просто механический процесс перемещения людей. Здесь важна адаптация человека на новом месте, это изменение социальных условий и образа жизни. Поэтому должны работать специальные центры адаптации, предоставляющие трудовым мигрантам, переселенцам и кандасам информационные, законодательные, консультационные, языковые, культурно-социальные услуги, — отметил сенатор, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Также сенатор затронул вопросы переселения кандасов и увеличения квот для них. Депутат считает, что карту «Ата жолы», которая разработана Министерством труда и социальной защиты необходимо приравнять к статусу кандасов.

— Возможности карты «Ата жолы», разработанной Министерством труда и социальной защиты населения, должны быть законодательно утверждены. Эту карту следует приравнять к статусу «кандас», который получают этнические казахи. При этом необходимо увеличить и квоту для кандасов. К примеру, 285 квот, выделенные для Акмолинской области и 200 квот для города Рудный были исчерпаны еще в феврале. Кроме того, учитывая, что большая часть прибывающих в Казахстан обосновывается в Мангистауской области, предлагаем в программу переселения в северные области, включать не только южные, но и западные регионы страны. Также акиматам северных областей следует открывать свои фронт-офисы в районах откуда население к ним чаще всего переезжает и проводить разъяснительную работу, — заявил Дархан Кыдырали.

В этой связи, сенатор, обращаясь к главе Кабмина Олжасу Бектенову попросил обратить внимание на существующие проблемы и принять необходимые меры для их решения.