Увеличить количество грузов намерены в порту Курык

КУРЫК. КАЗИНФОРМ - В паромном комплексе порт Курык прошел пресс-тур с участием региональных СМИ, инициированный администрацией порта. Об этом передает МИА «Казинформ».

Делегацию журналистов встретил генеральный директор ТОО «Порт Курык» Серик Ахметов. В ходе пресс-тура представители СМИ посетили ряд производственных объектов и ознакомились с инфраструктурой порта.

Действующая инфраструктура порта разделена железнодорожными и автомобильными причалами с одновременным обслуживанием 4-х паромов, подходным каналом, западным и восточным молами, зданиями диспетчерской службы, морского вокзала, пункта таможенного оформления.

В первую очередь, журналисты в сопровождении администрации порта осмотрели железнодорожный и автомобильный причалы. Территория паромного комплекса функционально разделена на территорию, обслуживающую железнодорожные паромы с сопутствующей инфраструктурой, и территорию, обслуживающую автомобильные паромы. Пропускная способность железнодорожного причала составляет 4,1 млн. тонн в год. Среднее время полного цикла обработки парома составляет одноярусного – 6-8 часов, а двухярусного – 10-12 часов, что позволяет обрабатывать до 5-8 паромов в сутки. Паромы вмещают до 54 железнодорожных вагонов.

Следующим объектом посещения было здание таможенного оформления, где гостям показали технологию обработки подходящего грузопотока через «Принцип одного окна».

После экскурсии по производственным объектам была проведена пресс-конференция с участием генерального директора порта Курык и руководства, в ходе которой журналисты получили подробную информацию о планах развития паромного комплекса.

Во время встречи руководство порта проинформировало об открытии и эксплуатации автопаромных линий по маршруту Курык - иранские порты - Курык. В рамках этого направления портом Курык было достигнуто соглашение с российской компанией ООО «Трансморфлот» о совместном взаимодействии и постановке на маршрут - порты Амирабад/Энзели – порт Курык, парома типа РО-РО «Композитор Рахманинов». На паромах данного типа могут разместиться до 32 большегрузных (длиной до 17 м) автомобилей. По итогам данного сообщения было произведено 9 судозахода, объем которого более 2,9 тыс. тонн.

Также в мае текущего года новый паром «Азербайджан» типа Ro-Pax совершил свой первый судозаход в порт по маршруту Алят - Курык. Длина парома составляет около 154,5 метров, ширина - 17,7 метров. Эти новые суда типа Ro-Pax по грузоподъёмности больше, чем существующие паромы на Каспий.

Глава порта Серик Ахметов, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о проводимой работе по открытию новых паромных линий и насыщению существующих маршрутов в рамках стратегии развития порта Курык.

«К 2022-23 годам мы планируем добавить 1,5-2 млн тонн. грузов мощности порта. Эти проекты мы реализуем вместе с инвесторами, они тоже видят большой потенциал этой темы», - сказал Серик Ахметов.

Через порт Курык переваливаются нефтепродукты, химическая продукция, металл, товары народного потребления и др.

Импорт составляют продукты питания, промышленное оборудование, стройматериалы и другие грузы. Транзитом через порт идет различное оборудование, электроника, текстиль, продукция химической отрасли, изделия из металла и прочее.

В целом ж/д и автомобильная инфраструктуры порта полностью позволяют производить прием и оперативное обслуживание.



