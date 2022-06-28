Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Увеличить количество цифровых документов поручил Премьер-Министр РК
28 Июня 2022 11:16

Увеличить количество цифровых документов поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений по цифровизации госуслуг в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы всегда будем оказывать поддержку инновационным решениям особенно в сфере предоставления электронных услуг населению. Имеется ряд вопросов требующих внимания. Во-первых, у Министерств сельского хозяйства, высшего образования и науки, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения и Министерства обороны имеются услуги недоступные в электронном формате, отмечается низкий уровень автоматизации услуг по Министерству иностранных дел. Поручаю Министерству цифрового развития совместно с данными госорганами в трехмесячный срок перевести недоступные госуслуги в электронный формат», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил необходимость масштабировать использование уже реализованных цифровых документов, увеличить их количество и юридическое признание всеми госорганами.

«Также необходимо продумать вопрос безопасности их размещения на разных ресурсах. Поручаю Министерству цифрового развития совместно с центральными госорганами в двухмесячный срок утвердить план по технической реализации данного вопроса. В-третьих, поручаю центральным госорганам и акиматам обеспечить постоянную актуализацию данных, бесперебойную работу информационных систем и своевременность проведения их интеграции. Это повысит эффективность оказания госуслуг. Контроль за Министерством цифрового развития», - подчеркнул Алихан Смаилов.


Новости по теме
Более 5 тыс. СМИ зарегистрировано в Казахстане
Зарплата составляет около 1,5 млн тенге - глава Минфина РК
Новеллы законопроекта о СМИ нужно вынести на широкое обсуждение - Премьер-Министр РК
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Более 5 тыс. СМИ зарегистрировано в Казахстане
Зарплата составляет около 1,5 млн тенге - глава Минфина РК
Новеллы законопроекта о СМИ нужно вынести на широкое обсуждение - Премьер-Министр РК
Правительством вопрос по снижению пенсионного возраста не обсуждался - глава Минфина
Предоставлять услуги через проект «Видео ЦОН» планируют к 2025 году в РК
Через смартфон казахстанцы могут получить 66% услуг – Премьер-Министр РК
Казахстанцы стали чаще получать госуслуги через мобильное приложение
93% госуслуг доступны онлайн в Казахстане

Лента новостей

Архив