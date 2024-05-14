РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:06, 14 Май 2024 | GMT +6

    Увеличить количество авиарейсов в курортные зоны РК планирует Минтуризма

    самолет
    Фото: freepik.com

    Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев поделился планами по увеличению количества авиарейсов в курортные зоны страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Сейчас граждане 82 стран могут посетить Казахстан без виз, международное авиасообщение выполняется в 29 стран по 108 маршрутам. Благодаря 5-ой степени «свободы воздуха» иностранные авиакомпании, такие как ИндиГоу (IndiGo), ФлайНас (FlyNas), малайзийская ЭйрЭйжаИкс (AirAsia X) получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов, - сказал Ермек Маржикпаев на заседании Правительства.

    Также, по его словам, запускаются маршруты внутри Казахстана.

    - Например, местная авиакомпания Qazaq Air по маршруту Самарканд-Туркестан. Кроме того, в преддверии летнего сезона требуется проработать вопрос увеличения частоты и количества сезонных рейсов в курортные зоны Казахстана (Алаколь, Балхаш, Мангистау). Пример прошедшего года показывает, что их количество не покрывало поток всех желающих отдохнуть на озере Алаколь, - добавил министр.

    Теги:
    Правительство Туризм Министерство туризма и спорта РК Самолет Авиация Регионы
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!