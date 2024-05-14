Увеличить количество авиарейсов в курортные зоны РК планирует Минтуризма

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев поделился планами по увеличению количества авиарейсов в курортные зоны страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сейчас граждане 82 стран могут посетить Казахстан без виз, международное авиасообщение выполняется в 29 стран по 108 маршрутам. Благодаря 5-ой степени «свободы воздуха» иностранные авиакомпании, такие как ИндиГоу (IndiGo), ФлайНас (FlyNas), малайзийская ЭйрЭйжаИкс (AirAsia X) получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов, - сказал Ермек Маржикпаев на заседании Правительства.

Также, по его словам, запускаются маршруты внутри Казахстана.