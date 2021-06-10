Увеличить грузопотоки по международным транспортным коридорам планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов поделился планами по увеличению грузопотоков по международным транспортным коридорам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При содействии Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) мы запускаем второй этап проекта по оптимизации локальных цепочек добавочной стоимости, ориентированный на усиление торговой связанности между странами региона. Это позволит увеличить грузопотоки по международным транспортным коридорам втрое», - сказал Бахыт Султанов на заседании Совета иностранных инвесторов.

Другим важным направлением, по его словам, стала выработка конкретных точечных мер по продвижению продукции высоких переделов.

«Средний темп экспорта товаров высокого передела из года в год показывает положительный рост. В 2020 году экспорт казахстанских обработанных товаров верхнего передела вырос по сравнению с 2019 годом на 7% и составил $3,8 млрд. Из 100 несырьевых товарных позиций с наибольшим потенциалом экспорта сформирован список приоритетных 16 товаров и услуг с дополнительным ростом экспорта на $13,5 млрд», - отметил министр.

«Данный проект реализуется под контролем Проектного офиса канцелярии Премьер-Министра, а карты инициатив уполномоченных органов утверждены протоколом Премьер-Министра», - заключил Б. Султанов.

Напомним, 33-е Пленарное Заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева началось в формате онлайн. В ходе заседания Президент РК Касым-Жомарт Токаев объяснил необходимость развития экспорта обработанной продукции.