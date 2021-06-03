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    11:06, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Увеличить финансирование органов ЧС попросил сенатор

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Материально-техническое оснащение органов борьбы с чрезвычайными ситуациями составляет всего 58% от норматива. Об этом заявил сенатор Сергей Ершов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем депутатском запросе на имя Премьер-министра Аскара Мамина сенатор Сергей Ершов озвучил вопросы, связанные с проблемами гражданской защиты.

    По его словам, анализ происходящих событий показывает, что чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе прорыв дамбы и затопление населенных пунктов в Туркестанской области, пожар в Риддере, а также мусорного полигона вблизи Алматы и Усть-Каменогорска, затрагивают экономические, социальные, демографические и иные интересы государства.

    «Материально-техническое оснащение органов ЧС испытывает проблему недофинансирования и чуть более 58% от существующих нормативов. Сокращаются и расходы на строительство социальных объектов для защиты населения и безопасности страны», - сказал Сергей Ершов на пленарном заседании Сената.

    В связи с этим сенатор заявил, что при формировании бюджета на 2022 год необходимо предусмотреть финансирование, направленное на должное материально-техническое оснащение органов гражданской защиты.

    Кроме того, депутат озвучил и проблемы, касающиеся обеспечения жильем сотрудников органов ЧС, а также вопросы совершенствования Закона «О гражданской защите».



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