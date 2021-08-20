Увеличить финансирование для изучения недр просят в Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев призвал увеличить финансирование для изучения недр страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день концептуальным подходом, сформированным государственными органами совместно с ассоциацией «Казахстанский совет иностранных инвесторов», является разработка и применение Соглашения на геологическое изучение недр в качестве инструмента для гарантированного перехода с геологического изучения недр на разведку/добычу с долевым участием национальной компании», - сказал Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК.

Тем самым, по его словам, инвестор получит исключительное право на участок и улучшенные условия для проведения геологического изучения недр.

«Данный подход обеспечит более высокую юридическую защиту и стабильность инвестиций и позволит инвесторам получать определенные налоговые и другие преференции. Вместе с тем, необходимо увеличение бюджетного финансирования государственного изучения недр и частных инвестиций, что позволит определить перспективные направления поисков месторождений полезных ископаемых», - заключил спикер.