Увеличить финансирование для изучения недр просят в Минэкологии РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев призвал увеличить финансирование для изучения недр страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день концептуальным подходом, сформированным государственными органами совместно с ассоциацией «Казахстанский совет иностранных инвесторов», является разработка и применение Соглашения на геологическое изучение недр в качестве инструмента для гарантированного перехода с геологического изучения недр на разведку/добычу с долевым участием национальной компании», - сказал Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК.
Тем самым, по его словам, инвестор получит исключительное право на участок и улучшенные условия для проведения геологического изучения недр.
«Данный подход обеспечит более высокую юридическую защиту и стабильность инвестиций и позволит инвесторам получать определенные налоговые и другие преференции. Вместе с тем, необходимо увеличение бюджетного финансирования государственного изучения недр и частных инвестиций, что позволит определить перспективные направления поисков месторождений полезных ископаемых», - заключил спикер.
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