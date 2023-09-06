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    12:18, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Увеличить доплаты педагогам и научным работникам намерены в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Предусмотреть социальные льготы для ученых намерены в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023-2029 годы местными исполнительными органами предусмотрена проработка пакета социальных льгот для ведущих ученых. В этой связи в рамках Закона Республики Казахстан «О науке и технологической политике» прорабатывается пакет социальных льгот для ученых», - заявили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента Казинформа.

    Кроме того, как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, сейчас ведется работа по увеличению суммы доплаты за счет государственного бюджета педагогам и научным работникам, имеющим ученую степень и звание.

    Ранее сообщалось, что в стране 22 456 научных кадров. 37 процентов исследователей (в 2022 году – 35%) имеют ученую и академическую степень. Также 34% исследователей составляют молодые ученые в возрасте до 35 лет, 43% – в возрасте 35-54 лет, 23% - в возрасте 55 лет и старше. Однако в научно-исследовательских институтах наблюдается старение руководящих кадров.


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