Увеличить доплаты педагогам и научным работникам намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Предусмотреть социальные льготы для ученых намерены в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023-2029 годы местными исполнительными органами предусмотрена проработка пакета социальных льгот для ведущих ученых. В этой связи в рамках Закона Республики Казахстан «О науке и технологической политике» прорабатывается пакет социальных льгот для ученых», - заявили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента Казинформа.

Кроме того, как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, сейчас ведется работа по увеличению суммы доплаты за счет государственного бюджета педагогам и научным работникам, имеющим ученую степень и звание.

Ранее сообщалось, что в стране 22 456 научных кадров. 37 процентов исследователей (в 2022 году – 35%) имеют ученую и академическую степень. Также 34% исследователей составляют молодые ученые в возрасте до 35 лет, 43% – в возрасте 35-54 лет, 23% - в возрасте 55 лет и старше. Однако в научно-исследовательских институтах наблюдается старение руководящих кадров.