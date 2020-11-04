+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 11 °С
USD 433.3 EUR 506.74
RUB 5.44 CNY 64.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Увеличить долю субсидирования птицеводства просят депутаты фракции КНПК

4 Ноября 2020 13:33
Поделиться:
Увеличить долю субсидирования птицеводства просят депутаты фракции КНПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличить долю возмещения при строительстве и расширении племенных репродукторов для птицеводства государством до 80% предлагают депутаты фракции КНПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сделать базовую ставку основным инструментом денежно-кредитной политики предлагает Миннацэкономики
Механизмы предоставления синдицированного займа предлагают усовершенствовать в Казахстане Мажилис одобрил законопроект по вопросам восстановления экономического роста Начать рефинансирование кредитов МСБ под 6% требуют депутаты

«Вопрос обеспечения населения продовольствием является ключевым фактором социальной стабильности, важным условием обеспечения устойчивого развития и экономического роста страны. Фракция «Народные коммунисты» отмечает, что в октябре 2020 года произошло значительное подорожание продуктов питания на 10,7%. Рекордный рост показали цены на яйцо – 18.8%, отмечается стабильный тренд по удорожанию казахстанского мяса птицы», - отметил мажилисмен Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что, к сожалению, не принесли ожидаемых результатов принятие Правил по инвестиционному субсидированию с целью создания племенной базы в республике. Прошло более 3 лет, но ни отечественный бизнес, ни зарубежные инвесторы не проявляют интереса к этому вопросу.

«Фракция «Народные коммунисты» считает необходимым: признать важность племенной работы для непрерывного развития птицеводства и пересмотреть существующие правила субсидирования с целью повышения их эффективности для отрасли. Увеличить долю возмещения при строительстве и расширении племенных репродукторов для птицеводства государством до 80%», - добавил Айкын Конуров.

Коммунисты также считают необходимым - обеспечить условия для разработки эффективных методов селекции в отрасли, современных программ для получения высокопродуктивных отечественных кроссов кур.

Напомним, в Казахстане также предлагают внести поправки в законодательство, направленные на совершенствование механизма предоставления синдицированного займа.


Подписывайтесь на наш канал:

#Инвестпроекты   #Мажилис   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив