Увеличить долю субсидирования птицеводства просят депутаты фракции КНПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличить долю возмещения при строительстве и расширении племенных репродукторов для птицеводства государством до 80% предлагают депутаты фракции КНПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос обеспечения населения продовольствием является ключевым фактором социальной стабильности, важным условием обеспечения устойчивого развития и экономического роста страны. Фракция «Народные коммунисты» отмечает, что в октябре 2020 года произошло значительное подорожание продуктов питания на 10,7%. Рекордный рост показали цены на яйцо – 18.8%, отмечается стабильный тренд по удорожанию казахстанского мяса птицы», - отметил мажилисмен Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что, к сожалению, не принесли ожидаемых результатов принятие Правил по инвестиционному субсидированию с целью создания племенной базы в республике. Прошло более 3 лет, но ни отечественный бизнес, ни зарубежные инвесторы не проявляют интереса к этому вопросу.

«Фракция «Народные коммунисты» считает необходимым: признать важность племенной работы для непрерывного развития птицеводства и пересмотреть существующие правила субсидирования с целью повышения их эффективности для отрасли. Увеличить долю возмещения при строительстве и расширении племенных репродукторов для птицеводства государством до 80%», - добавил Айкын Конуров.

Коммунисты также считают необходимым - обеспечить условия для разработки эффективных методов селекции в отрасли, современных программ для получения высокопродуктивных отечественных кроссов кур.

Напомним, в Казахстане также предлагают внести поправки в законодательство, направленные на совершенствование механизма предоставления синдицированного займа.