Увеличить долю хороших дорог до 98% обещает аким СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов пообещал увеличить долю хороших дорог в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году по СКО проводилась комплексная работа по ремонту дорожной сети. Улучшилось дорожное полотно на 813 километрах. Продолжена работу по ремонту внутрипоселковых дорог. Асфальтовое покрытие сделано в 44 селах», - сказал Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК.

«В этом году доля хороших дорог в регионе составила 74%. За четыре года этот показатель будет доведен до 98%. Ремонтами будет охвачено 2,1 тысяч км дорог. К слову, вдоль этих трасс находятся 350 сел», - добавил аким.

Ранее глава региона доложил о проводимой в сфере строительства работе. «В сфере строительства 2021 год отмечен для СКО периодом бурного роста. В регионе возводятся 53 многоэтажных дома, из них 23 – частными застройщиками. Будет сдано 3,5 тысячи квартир. Новое жилье получат 12 тысяч североказахстанцев. В этом году будет введено 340 тысяч кв.м жилья. В планах на следующий год построить до 400 тыс. кв.м», - сказал Кумар Аксакалов.

Кроме того, К. Аксакалов объяснил недавнее резкое повышение цен на продукты. «Цены на продукты питания поднялись не только в СКО, они поднялись в целом по стране и в мире. По оценкам некоторых аналитиков, работающих в этой сфере, на 30% в мире выросли цены на продукты. Этот результат пандемии и засухи, которая была аномальной в этом году. Давно такого не было и в СКО, и по Казахстану. Чтобы стабилизировать цены, созданы стабилизационные фонды. По поручению Главы государства, мы выделили 1,9 млрд тенге, закупив порядка 10 тысяч тонн различных продуктов», - сказал Кумар Аксакалов.