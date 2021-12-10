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Увеличить долю хороших дорог до 98% обещает аким СКО

10 Декабря 2021 18:42
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Увеличить долю хороших дорог до 98% обещает аким СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов пообещал увеличить долю хороших дорог в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2021 году по СКО проводилась комплексная работа по ремонту дорожной сети. Улучшилось дорожное полотно на 813 километрах. Продолжена работу по ремонту внутрипоселковых дорог. Асфальтовое покрытие сделано в 44 селах», - сказал Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК.

«В этом году доля хороших дорог в регионе составила 74%. За четыре года этот показатель будет доведен до 98%. Ремонтами будет охвачено 2,1 тысяч км дорог. К слову, вдоль этих трасс находятся 350 сел», - добавил аким.

Ранее глава региона доложил о проводимой в сфере строительства работе. «В сфере строительства 2021 год отмечен для СКО периодом бурного роста. В регионе возводятся 53 многоэтажных дома, из них 23 – частными застройщиками. Будет сдано 3,5 тысячи квартир. Новое жилье получат 12 тысяч североказахстанцев. В этом году будет введено 340 тысяч кв.м жилья. В планах на следующий год построить до 400 тыс. кв.м», - сказал Кумар Аксакалов.

Кроме того, К. Аксакалов объяснил недавнее резкое повышение цен на продукты. «Цены на продукты питания поднялись не только в СКО, они поднялись в целом по стране и в мире. По оценкам некоторых аналитиков, работающих в этой сфере, на 30% в мире выросли цены на продукты. Этот результат пандемии и засухи, которая была аномальной в этом году. Давно такого не было и в СКО, и по Казахстану. Чтобы стабилизировать цены, созданы стабилизационные фонды. По поручению Главы государства, мы выделили 1,9 млрд тенге, закупив порядка 10 тысяч тонн различных продуктов», - сказал Кумар Аксакалов.

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#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Дороги  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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