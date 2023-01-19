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Увеличить доходы на 3,7 трлн тенге намерены в Казахстане

19 Января 2023, 16:44
Увеличить доходы на 3,7 трлн тенге намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе коллегии ведомства сообщил, что ключевым фактором сдерживания дефицита бюджета является повышение собственных доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году по этому показателю мы достигли рекордного роста. В этом году задача еще более амбициозная - увеличение доходов на 3,7 трлн тенге. Активизируем работу по сокращению теневой экономики и совершенствованию налогово-таможенного администрирования», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что модернизируется национальная система прослеживаемости товаров, которая включает в себя такие информационные системы, как: «Единое окно», «Астана1», «Электронные счета фактуры».

«Для удобства населения и бизнеса расширим охват мобильными приложениями «e-Salyq Azamat» и «e-Salyq Business». Через электронные сервисы для финансовых организаций обеспечим динамичный рост безналичных платежей. Активно ведется работа по снижению расхождения таможенной статистики. Для этого налаживается информационный обмен со странами – основными торговыми партнерами», - отметил Ерулан Жумаубаев.

Ранее Ерулан Жамаубаев в ходе заседания коллегии ведомства заявил, что в рамках реализации концепции управления госфинансами необходимо постепенно снижать дефицит бюджета.


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