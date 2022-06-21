Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Увеличить доходы 1 млн казахстанцев намерено Правительство

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Июня 2022, 11:50
Увеличить доходы 1 млн казахстанцев намерено Правительство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане имеется потенциал повышения производительности труда в экономике через переток работников из низкопродуктивных в более высокопроизводительные сектора экономики. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Механизмы перенастройки экономики в пользу высокопроизводительных секторов определены в программных документах стратегического планирования, так как повышение роста производительности труда является основным фактором качественного развития экономики», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в Национальном плане развития РК до 2025 года указано, что одним из принципов формирования новой модели развития РК являются рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики.

Для реализации Национального плана утверждены 10 национальных проектов, приоритетами которых являются дальнейшее укрепление стабильности и конкурентоспособности экономики, повышение качества жизни населения.

В частности, национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» направлен на индустриально-инновационного развитие, развитие нефтегазохимического и энергетического комплексов, геологической отрасли, а также продвижение несырьевого экспорта.

«В результате принятых мер в 1,5 раза увеличится производство продукции обрабатывающей промышленности, производительность труда в экономике вырастет в 1,2 раза. Реализуется Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы, в рамках которого будет обеспечено увеличение производительности труда в сельском хозяйстве до 6,2 млн тенге на одного занятого, увеличение экспорта продукции АПК до 6,6 млрд долларов США с доведением доли переработанной продукции до 70%, 2-х кратное повышение заработной платы работников сельского хозяйства в 2025 году. Это приведет к увеличению доходов 1 млн граждан», - поделился планами Премьер.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана