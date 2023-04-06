Увеличить число спектаклей казахстанских авторов до 600 в год планируют в Минкультуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта РК представило Концепцию развития культурной политики Казахстана на 2023-2029 годы. Особое внимание уделено отечественному театру. Одним из целевых индикаторов стало троекратное увеличение постановок от казахстанских авторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

К 2029 году планируется организовывать 600 таких спектаклей ежегодно. Увеличение числа постановок будет поэтапным. Например, в этом году стоит задача поставить 245 таких спектаклей, что на 62 больше, чем в прошлом.

Концепция также предусматривает открытие театральных трупп для детей инклюзивной группы, организацию онлайн-показов спектаклей для лиц с особыми потребностями, строительство новых театров и дальнейшую реализацию мер господдержки молодых талантов.

«Развитие театрального искусства Казахстана – одна из главных наших задач на ближайшие несколько лет. Театр должен быть доступен как можно большему числу наших граждан. Речь идет не только о зрителях, но и о молодых талантливых драматургах. Без новых авторов развития быть не может, поэтому наше министерство уделяет особое внимание их поиску. Например, в прошлом году была вручена первая Национальная премия в области литературы «Айбоз», а в этом – стартует Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов», – отметил вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов.