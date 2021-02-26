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    02:21, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Увеличить число мест в дежурных группах детских садов пообещал аким СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов пообещал, что со следующей недели увеличится количество мест в дежурных группах детских садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ко мне поступает много сообщений от родителей по открытию дополнительных мест в детских садах. Из-за пандемии мы были вынуждены ограничить работу детсадов. Поэтому дежурные группы заполнены только наполовину. Сейчас в регионе ситуация стабилизировалась. Мы перешли в «зеленую» зону, что позволяет нам ослабить карантинные ограничения. И уже со следующей недели мы увеличим число мест в дежурных группах. Я благодарен всем родителям за то, что вы проявили понимание и терпение, так необходимые в этот сложный период», - написал на своей странице в социальной сети К. Аксакалов.

    Глава региона добавил, что с 28-го февраля в регионе еще ослабят ограничительные меры. Торговым центрам, рынкам, бассейнам и баням разрешат работать в воскресенье.

    «Театры начнут ставить спектакли со зрителями в зале. Детские центры внешкольного образования начнут принимать до 15 посетителей. Автобусы могут курсировать в любых направлениях на территории Казахстана», - написал аким области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Образование Акимат Общество
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