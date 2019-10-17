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вчера 22:21
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вчера 21:20
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Увеличить акциз на бензин планируют в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены увеличить акциз на бензин. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня в каждом литре бензина есть акциз, он составляет 8 тенге. Сейчас обсуждается увеличение акциза еще на 10 тенге с литра. С какой целью это предлагается? Как вы знаете, бюджетные расходы выросли солидно, в том числе социальные обязательства, в республиканском бюджете расходы на социальную сферу уже превышают 45%. Естественно, нужна бюджетная консолидация, в том числе путем фискальной функции акцизов. Что касается публичности - действительно проект постановления сейчас публично обсуждается, различные предложения есть», - сказал Руслан Даленов.
Предполагаемая дата увеличения акциза, как сообщил министр, с 1 декабря текущего года. На сегодня АИ-92 стоит примерно 150 тенге, местами 149-152 тенге за литр.
«Ставка акциза лишь 8 тенге. Это очень мало, если посмотреть на соседние страны, не говоря уже о дальнем зарубежье, где почти половину стоимости бензина составляет акциз. Всё обсуждается», - пояснил Руслан Даленов.
Глава МНЭ также высказался по поводу повышения цен на бензин в связи с этим:
«Если акциз пойдет сверху, то я думаю, на 6% подорожает бензин. Если внутри, то цена останется прежней. Предельно на 10 тенге может подорожать. Двукратный рост ни у кого в голове не укладывается. Все должно быть соразмерно доходам».
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