Увеличить акциз на бензин планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены увеличить акциз на бензин. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в каждом литре бензина есть акциз, он составляет 8 тенге. Сейчас обсуждается увеличение акциза еще на 10 тенге с литра. С какой целью это предлагается? Как вы знаете, бюджетные расходы выросли солидно, в том числе социальные обязательства, в республиканском бюджете расходы на социальную сферу уже превышают 45%. Естественно, нужна бюджетная консолидация, в том числе путем фискальной функции акцизов. Что касается публичности - действительно проект постановления сейчас публично обсуждается, различные предложения есть», - сказал Руслан Даленов.

Предполагаемая дата увеличения акциза, как сообщил министр, с 1 декабря текущего года. На сегодня АИ-92 стоит примерно 150 тенге, местами 149-152 тенге за литр.

«Ставка акциза лишь 8 тенге. Это очень мало, если посмотреть на соседние страны, не говоря уже о дальнем зарубежье, где почти половину стоимости бензина составляет акциз. Всё обсуждается», - пояснил Руслан Даленов.

Глава МНЭ также высказался по поводу повышения цен на бензин в связи с этим:

«Если акциз пойдет сверху, то я думаю, на 6% подорожает бензин. Если внутри, то цена останется прежней. Предельно на 10 тенге может подорожать. Двукратный рост ни у кого в голове не укладывается. Все должно быть соразмерно доходам».