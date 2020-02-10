Увеличился объем привлеченных иностранных инвестиций в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По итогам 2019 года в регион было привлечено 600 млрд тенге инвестиций. Об этом рассказал аким области Ондасын Уразалин в ходе отчета по итогам года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам года в экономику области привлечено 600 млрд тенге инвестиций, рост составил 7,5 процента. При этом 73 процента привлеченных инвестиций являются собственными средствами субъектов частного сектора, 36 процентов - иностранными инвестициями. То есть если сравнивать с динамикой 2012 года, когда удельный вес иностранных инвестиций составлял в общем объеме 10,2 процента, то можно увидеть значительный рост притока прямых иностранных инвестиций», - сказал аким области.

Рост инвестиций в основной капитал обеспечен за счет реализации 25 крупных инвестпроектов на сумму 160 млрд тенге. Среди них наиболее крупные такие проекты как освоение месторождения медно-цинковых руд «Кундызды» в Мугалжарском районе ТОО «КазГеоРуд», производство ячеистого автокланового газобетона ТОО «ТД «Фотон», производство масла растительного и шрота кормового ТОО «АКМЭЗ». В результате ввода проектов в регионе было создано 1700 рабочих мест.

По словам О.Уразалина, в 2020 году необходимо увеличить объем инвестиций в основной капитал области до 740 млрд тенге.

В 2020 году планируется реализовать ряд крупных проектов. Среди них производство керамогранита и керамической плитки ТОО «Зерде Керамика Актобе», производство стройматериалов ТОО «Коктас Актобе», реализация второго этапа теплицы ТОО «Грин Капитал Казахстан».

В целях увеличения инвестиций в регионе создается свободно экономическая зона «Евразия» и индустриальный парк совместно с турецким инвестором.

По словам акима, это позволит в ближайшие годы дополнительно привлечь более 500 млрд тенге, создать не менее 15 тысяч рабочих мест. Данные объемы инвестиций позволят поддерживать 5-процентный рост экономики региона.