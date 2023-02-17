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Увеличился грузопоток по Транскаспийскому среднему коридору

17 Февраля 2023, 15:32
Увеличился грузопоток по Транскаспийскому среднему коридору

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пропускная способность Бакинского международного порта будет расширена до 25 млн тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году провели две встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции в Баку и Актау. Принятая по итогам этих встреч дорожная карта для развития среднего коридора придала новый толчок этому процессу. Уже сейчас наблюдается ощутимый рост по указанному маршруту», - сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Казахстане Агалар Атамогланов, выступая на экспертном семинаре по теме «Экономические связи и интеграция в тюркском мире» в столице Казахстана.

Дипломат также сообщил, что в целях развития транзитного коридора пропускная способность Бакинского международного порта, составляющая в данный момент 15 млн тонн грузов в год, будет расширена до 25 млн тонн. Пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карск будет увеличена с нынешних 1 млн до 5 млн тонн.

Ранее сообщалось, что тюркские государства предложили создать сеть экономических исследовательских центров и планируют усилить сотрудничество в сфере взаимной безопасности.


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