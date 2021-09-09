Увеличилось количество пользователей портала Электронного правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличилось ли количество людей, пользующихся услугами Правительства для граждан, ответил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Адил Кожихов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сопровождением деятельности портала Электронного правительства занимается предприятие АО «НИТ». Но мы работаем в тесной связке и могу сказать, что действительно, количество людей, пользующихся порталом Электронного правительства увеличилось. Мы это видим, поскольку целый ряд услуг мы оказываем в рамках нашей госкорпорации. Рост однозначно есть и одной из причин стала пандемия и связанные с ней ограничения», - рассказал в ходе онлайн-брифинга Антикоррупционной службы AntikorLive Адил Кожихов.

Он также напомнил, что в прошлом году по стране была приостановлена работа всех фронт-офисов в самый разгар пандемии.

«Поэтому, стремились наладить работу не только через портал, но самостоятельно через колл-центры, видео-ассистентов. Мы настроены, чтобы максимально снизить необходимость граждан приходить очно, своими ногами в наши фронт-офисы», - отметил глава Правительства для граждан.

Адил Кожихов сказал, что в каждом ЦОНе открыты пункты самообслуживания - connection point, где при помощи сотрудников граждане могут получить услуги на портале Электронного правительства самостоятельно.

«Если нужна консультация, конечно, наши сотрудники объяснят, как пользоваться. Наша миссия в том, чтобы люди поняли как это работает, получили базовые знания и в следующий раз не приходили в ЦОНы. Мы также находимся в стадии разработки своего инструмента онлайн, дополнительно к тем инструментам которые существуют», - добавил глава Правительства для граждан.

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