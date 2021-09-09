Увеличилось количество пользователей портала Электронного правительства
«Сопровождением деятельности портала Электронного правительства занимается предприятие АО «НИТ». Но мы работаем в тесной связке и могу сказать, что действительно, количество людей, пользующихся порталом Электронного правительства увеличилось. Мы это видим, поскольку целый ряд услуг мы оказываем в рамках нашей госкорпорации. Рост однозначно есть и одной из причин стала пандемия и связанные с ней ограничения», - рассказал в ходе онлайн-брифинга Антикоррупционной службы AntikorLive Адил Кожихов.
Он также напомнил, что в прошлом году по стране была приостановлена работа всех фронт-офисов в самый разгар пандемии.
«Поэтому, стремились наладить работу не только через портал, но самостоятельно через колл-центры, видео-ассистентов. Мы настроены, чтобы максимально снизить необходимость граждан приходить очно, своими ногами в наши фронт-офисы», - отметил глава Правительства для граждан.
Адил Кожихов сказал, что в каждом ЦОНе открыты пункты самообслуживания - connection point, где при помощи сотрудников граждане могут получить услуги на портале Электронного правительства самостоятельно.
«Если нужна консультация, конечно, наши сотрудники объяснят, как пользоваться. Наша миссия в том, чтобы люди поняли как это работает, получили базовые знания и в следующий раз не приходили в ЦОНы. Мы также находимся в стадии разработки своего инструмента онлайн, дополнительно к тем инструментам которые существуют», - добавил глава Правительства для граждан.
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