Увеличилось количество наименований бесплатных лекарств для акмолинцев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2020 году 169 тысяч акмолинцев были обеспечены бесплатными рецептами. В результате снизилось количество обращений и жалоб по вопросам лекарственного обеспечения почти в два раза. Об этом на прошедшем брифинге рассказал и.о. руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в 2020 году в рамках амбулаторного-лекарственного обеспечения в Акмолинскую область было поставлено 500 наименований лекарственных средств на 5,5 млрд тенге, рост поставок увеличен в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. В области был также расширен перечень заболеваний с 48 до 140 и увеличено количество наименований бесплатных лекарств с 280 до 620.

В 2020 году 169 тысяч акмолинцев были обеспечены бесплатными рецептами. В результате снизилось количество обращений и жалоб по вопросам лекарственного обеспечения почти в два раза. На конец 2020 года обеспеченность населения бесплатными лекарствами составляет 98,7%.

«На текущий год в рамках лекарственного обеспечения заявлено 836 наименований лекарственных средств на сумму 6,6 млрд тенге за счет средств ФСМС. На сегодняшний день уже поставлено 736 наименований лекарственных средств на сумму 1,277 млрд тенге. Остальные 100 наименований находятся в закупе у единого дистрибьютора, планируется поставлять их с марта. В настоящее время по Акмолинской области обеспечено 47 тысяч пациентов по 81 группе заболеваний», - отметил Н. Сыздыков.

На сегодняшний день в медицинских организациях области имеются остатки пяти лекарств (ривароксабан, апиксабан, дабигатран, парацетамол, ибупрофен) для амбулаторного лечения пациентов с КВИ на сумму 55 миллионов тенге. А это запас для 3 000 человек. Обеспечен 681 человек на сумму 10 млн тенге. В прошлом году этими препаратами были обеспечены 1 800 человек на 40 миллионов тенге.

«В рамках гуманитарной помощи 18 января 2020 года медицинским организациям распределены 6 870 упаковок пероральных антикоагулянтов для лечения КВИ, достаточных для обеспечения более 3000 человек. В области есть резервный запас на случай ухудшения эпидемиологической ситуации из 13 наименований лекарств на 81 млн тенге. В прошлом году в рамках обеспечения больных с КВИ на стационарном уровне поставлено лекарственных средств на сумму 950 млн тенге. На текущий год ожидается поставка уже на 1 млрд тенге», - отметил спикер.

Особое внимание уделяется и пациентам с орфанными заболеваниями. В 2020 году пациенты с орфанными заболеваниями обеспечены препаратами на 1 млрд тенге. В текущем году все пациенты уже обеспечены на сумму 87 млн тенге.

«Также в области имеются больные дети и взрослые, которые нуждаются в препаратах, не входящие в бесплатный перечень лекарств, утвержденных Министерством здравоохранения РК. Областью эти пациенты отдельно обеспечиваются дорогостоящими препаратами за счет средств местного бюджета по решению областного маслихата», - добавил Н. Сыздыков.