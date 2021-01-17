Увеличилось число жертв разрушительных землетрясений в Индонезии

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ – Число жертв землетрясений, потрясших Индонезию на этой неделе, выросло до 56 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Изначально агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) сообщало о 42 жертвах, погибших в результате двух землетрясений в индонезийской провинции Западный Сулавеси в пятницу. У первого землетрясения магнитуда составила 6,2 балла, а у второго – 5,9 баллов.

По данным BNPB, более 820 человек были ранены и около 15 000 были вынуждены покинуть свои дома после первого землетрясения силой 6,2 балла. По словам очевидцев, некоторые искали убежища в горах, а другие отправились в эвакуационные центры.

Ранее сообщалось о том, что эпицентр землетрясения располагался недалеко от города Мамуджу на западе острова Сулавеси. Подземные толчки произошли после полуночи, люди уже спали, этим объясняется высокое количество пострадавших.

Двикорита Карнавати, глава Метеорологического, климатологического и геофизического агентства Индонезии (BMKG), заявила, что еще одно землетрясение в регионе может вызвать цунами.

На Индонезию, расположенную на границе так называемого Тихоокеанского огненного кольца, регулярно обрушиваются землетрясения. В 2018 году разрушительное землетрясение силой 6,2 балла и последующее цунами обрушились на город Палу в Сулавеси, в результате чего погибли тысячи людей.

Всего через две недели после начала нового года четвертая по численности населения страна в мире снова переживает целый ряд стихийных бедствий.

Власти заявили, что в результате наводнений в провинциях Северный Сулавеси и Южный Калимантан в этом месяце погибли по меньшей мере пять человек, а в результате оползней в провинции Западная Ява погибло не менее 28 человек.

9 января в Яванском море разбился самолет компании Sriwijaya Air с 62 пассажирами на борту.

Гора Семеру на острове Ява изверглась поздно вечером в субботу, но сообщений о жертвах или эвакуации людей не поступало.

Двикорита добавила, что в ближайшие недели прогнозируются экстремальные погодные условия и другие гидрометеорологические «опасности».