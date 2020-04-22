Увеличилось число заболевших коронавирусом курсантов Академии погранслужбы КНБ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Число заболевших курсантов Академии пограничной службы Комитета национальной безопасности в Алматы увеличилось до 67, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Такую цифру в ходе онлайн-брифинга озвучил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.
Ранее сообщалось, что в Алматы коронавирусной инфекцией заболели курсанты академии пограничной службы КНБ. Вначале коронавирусом заболели 14 курсантов Академии пограничной службы КНБ. Позже по итогам проведенных анализов их количество выросло.Самой большой же категорией заболевших в Алматы являются медицинские работники – 383 человека.