НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам заместителя председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексея Милюка, проблемным вопросом остается совершение насилия в отношении детей со стороны близкого окружения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Комитете административной полиции проинформировали, что по итогам прошлого года правонарушения в отношении несовершеннолетних снизились на 15,4%. Уменьшилось количество причинений тяжкого вреда здоровью несовершеннолетним, средней тяжести, грабежей разбоев, краж и хулиганств.

Тем не менее, Алексей Милюк отметил, что проблемным вопросом остается совершение насилия в отношении детей со стороны близкого окружения.

«На 4,8% увеличилось число преступных посягательств против половой неприкосновенности несовершеннолетних. При этом, активная наступательная работа полиции на местах позволила выявить свыше трети всех зарегистрированных в 2020 году преступлений, которые были совершены в более поздние года. Еще в 20% случаях преступные посягательства сексуального характера выявлены полицией при сверке с органами здравоохранения по фактам ранней беременности несовершеннолетних. Как и прежде, большинство таких преступлений совершается в жилище, куда доступ полиции ограничен», - проинформировал Алексей Милюк

По его информации, почти 40% преступлений составляют половые сношения с лицами, не достигшими 16-летнего возраста, по обоюдному согласию. В настоящее время на учетах в полиции состоит более 5 тысяч подростков из 7 тысяч неблагополучных семей, в которых воспитываются свыше 11 тысяч детей.

«Ежегодно за невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлекается более 5 тысяч родителей и свыше одной тысячи судами лишается родительских прав», - добавил Алексей Милюк.