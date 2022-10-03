Увеличилось число погибших при взрыве на западе Кабула

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число жертв взрыва, прогремевшего в пятницу в образовательном центре на западе Кабула, возросло до 43, еще 83 человека получили ранения. Об этом в понедельник сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Девушки и молодые женщины - основные жертвы. Число жертв, вероятно, будет расти дальше. Команды МООНСА по правам человека в Кабуле продолжают процесс проверки», - говорится в сообщении, опубликованном на странице миссии в Twitter.

Ранее МООНСА сообщала о 35 погибших и 82 пострадавших в результате произошедшего взрыва.

Телеканал Ariana News 30 сентября со ссылкой на источники сообщил, что взрыв прогремел в образовательном центре «Кадж» в районе Дашт-е Барчи на западе города. По информации канала, представитель МВД в правительстве талибов Абдул Нафи Тахора подтвердил информацию о взрыве.

За последние месяцы в некоторых провинциях Афганистана, включая столичный регион, произошла серия взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как сторонники движения «Талибан» (запрещено в РК), так и мирные жители. Ответственность за многие из этих инцидентов взяла на себя группировка «Исламское государство в Хорасане», являющаяся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РК).





Фото: ТАСС/AP Photo/Ebrahim Noroozi







