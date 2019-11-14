Увеличилось число каналов связи для обращения в столичный центр iKOMEK109

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня каждый горожанин может подать обращение в городской центр iKOMEK109 и отслеживать его статус с помощью широкого спектра цифровых сервисов. Их число выросло до 9, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На сегодня обратиться в центр iKOMEK109 можно через 9 каналов связи:

мобильное приложение iKOMEK109 (AppStore/PlayMatket);

официальный сайт акимата www.astana.gov.kz;

WhatsApp-бот: +7-747-109-0-109 (https://wa.me/+77471090109);

Telegram-бот: https: https://t.me/nursultanikomek109_bot мобильное приложение Smart Astana (AppStore/PlayMarket);

отправить электронное сообщение на 109@iKOMEK109astana.kz;

для максимального удобства существует возможность направить обращение в социальных сетях:

Instagram https://www.instagram.com/iKOMEK109/;

Facebook https://www.facebook.com/iKOMEK109/;

Портал Aitu.city.

Обращение можно подать как на казахском, так и русском языках. Отметим, оперативную информацию по отмене занятий в школе, закрытие/открытие трасс, перекрытии дорог, мероприятиям города, погодным условиям можно получить, подписавшись на уведомления в чат-боте WhatsApp +7 747 109 0 109, мобильном приложении iKOMEK109 либо на сайте акимата города.

Фото: astana.gov.kz