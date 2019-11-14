-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:55
-
вчера 16:46
-
вчера 16:39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:28
-
вчера 14:10
-
-
-
-
-
-
вчера 13:27
-
-
Увеличилось число каналов связи для обращения в столичный центр iKOMEK109
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня каждый горожанин может подать обращение в городской центр iKOMEK109 и отслеживать его статус с помощью широкого спектра цифровых сервисов. Их число выросло до 9, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
На сегодня обратиться в центр iKOMEK109 можно через 9 каналов связи:
мобильное приложение iKOMEK109 (AppStore/PlayMatket);
официальный сайт акимата www.astana.gov.kz;
WhatsApp-бот: +7-747-109-0-109 (https://wa.me/+77471090109);
Telegram-бот: https: https://t.me/nursultanikomek109_bot мобильное приложение Smart Astana (AppStore/PlayMarket);
отправить электронное сообщение на 109@iKOMEK109astana.kz;
для максимального удобства существует возможность направить обращение в социальных сетях:
Instagram https://www.instagram.com/iKOMEK109/;
Facebook https://www.facebook.com/iKOMEK109/;
Портал Aitu.city.
Обращение можно подать как на казахском, так и русском языках. Отметим, оперативную информацию по отмене занятий в школе, закрытие/открытие трасс, перекрытии дорог, мероприятиям города, погодным условиям можно получить, подписавшись на уведомления в чат-боте WhatsApp +7 747 109 0 109, мобильном приложении iKOMEK109 либо на сайте акимата города.
Фото: astana.gov.kz
- Рекорд челленджа #Abai175: 700 столичных артистов исполнили песню «Желсіз түнде жарық ай»
- Годовалого ребенка вызволили из запертой квартиры на 10-м этаже в Нур-Султане
- Директоров столичных школ освободят от непрофильных обязанностей
- Дни культуры Москвы пройдут в Алматы
- Премия «Народный любимец года»: чем примечателен новый сезон
- В столице намерены провести ротацию директоров школ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана