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Увеличились темпы прироста КВИ в Алматинской области

17 Августа 2021 14:58
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Увеличились темпы прироста КВИ в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, в области увеличились темпы прироста КВИ с 0,9% до 1,0%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По состоянию на 17 августа в области зарегистрировано 37 586 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 25 741. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 1758,5.

«Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели повысился с 0,9% до 1,0%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Балхашский, Ескелдинский, Каратальский, Кербулакский, Сарканский, Кегенский районах и в Текели - 1,1%», - сообщили в ДСЭК.

За последние сутки зарегистрировано 383 случаев КВИ, темп прироста – 1,0%, из них 333 симптомных и 50 бессимптомных случаев. Из 383 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет 43, 23 случаев среди школьников и 2 случая среди студентов.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Аксуский - 3, Алакольский - 19, Балхашский – 9, Енбекшиказахский - 19, Ескельдинский – 9, Жамбылский – 39, Илийский - 38, Карасайский - 36, Каратальский - 97, Кербулакский - 7, Панфиловский – 16, Сарканский - 75, Райымбекский - 2, Талгарский –44, Уйгурский – 10, Талдыкорган – 79, Текели - 30, Капшагай - 11.


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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Статистика   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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