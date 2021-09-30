Увеличены размеры поощрений за сообщения о фактах коррупции в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в сервисном центре «ANTIKOR ORTALYǴY» проведен брифинг с участием руководителя управления превенции и добропорядочности департамента Антикоррупционной службы по г. Нур-Султан Марата Хайруллина о поощренных лиц, сообщивших о фактах коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление превенции и добропорядочности Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г. Нур-Султан.

В настоящее время по опыту стран ОЭСР (Германия, Великобритания, США, Гонконг) применяется дифференцированный подход поощрения граждан.

Теперь за сообщение о коррупционном правонарушении, по которому сумма взятки или причиненного ущерба не превышает одной тысячи месячных расчетных показателей (МРП) (2 млн. 917 тыс. тенге), вознаграждение, в зависимости от тяжести совершенного преступления составляет от 30 до 100 МРП.

Единовременное денежное вознаграждение устанавливается в следующих размерах:

1) по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП;

2) по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП;

3) по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП;

4) по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП;

5) по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП.

По коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба, или стоимость представленных льгот или оказанных услуг превышает 1000 МРП, единовременное денежное вознаграждение составляет 10% (десять процентов) от суммы взятки или причиненного ущерба, или представленных льгот, или оказанных услуг, но не более четырех тысяч МРП (11 млн. 668 тыс. тенге.).

Ранее максимальный размер поощрения не превышал 100 расчетных показателей (291 тыс. 700 тенге).

Поощрение осуществляется в случае, если информация, представленная лицом, соответствовала действительности, либо если иное содействие в противодействии коррупции, оказанное лицом, повлияло на выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционного правонарушения и в отношении виновного лица:

1) вступило в законную силу постановление суда о наложении административного взыскания;

2) вступил в законную силу обвинительный приговор;

3) утверждено прокурором постановление органа уголовного преследования о прекращении уголовного дела, вступило в законную силу постановление суда о прекращении уголовного дела на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Финансирование поощрений производится за счет средств республиканского бюджета.

Если на основании информации лица, сообщившего о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающего содействие в противодействии коррупции, выявлено несколько преступлений разной степени тяжести, выплата единовременного денежного вознаграждения осуществляется за наиболее тяжкое из них, в случае одинаковой степень тяжести, выплата единовременного денежного вознаграждения осуществляется один раз.

Выплата единовременного денежного вознаграждения производится в течение десяти рабочих дней после внесения изменений в индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам уполномоченного органа путем перевода на лицевой либо иной счет лица.

В случаях, предусмотренных пунктом 15 настоящих Правил, могут устанавливаться поощрения в виде награждения грамотой или объявления благодарности.

В случае отказа от единовременного денежного вознаграждения, лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказавшее содействие в противодействии коррупции, подает в орган, которому было оказано содействие, соответствующее заявление.

В случае, если органом, осуществляющим противодействие коррупции, материалы на поощрение переданы в уполномоченный орган, заявление, подается в уполномоченный орган. При этом структурные подразделения уполномоченного органа или его территориального подразделения могут ходатайствовать, соответственно, перед руководителем уполномоченного органа или его территориального подразделения о награждении лица грамотой либо объявлении ему благодарности.

Увеличение размера финансового стимулирования за предоставление информации или иным образом оказанное содействие по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных преступлений направлено на активизацию гражданской позиции населения в борьбе с коррупцией.