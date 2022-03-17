Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Увеличением смертности на дорогах Казахстана обеспокоены депутаты

Автор:  
Серик Сабеков
17 Марта 2022, 12:56
Увеличением смертности на дорогах Казахстана обеспокоены депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенаторы выразили обеспокоенность ситуацией с гибелью людей на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Коррупция и лёгкость получения водительских прав, слабая инфраструктура, нехватка медиков и полицейских на загородных трассах приводят к большому количеству аварий и гибели людей в результате ДТП. Ситуацией в этой сфере, близкой к критической, возмущена сенатор Акмарал Альназарова. В своём депутатском запросе она предложила Премьер-Министру конкретные меры, которые должны помочь улучшить ситуацию.

По данным сенатора, только за прошлый год было зарегистрировано 40 593 пострадавших в ДТП, что на 30% выше показателя 2020 года. По мнению депутата, это происходит из-за не соответствующего качества дорожной инфраструктуры, слабого контроля при выдаче водительских удостоверений, недостаточный уровень практических навыков полицейских в оказании первой медицинской помощи. Всё это и приводит к тому, что ситуация на дорогах угрожает демографическому развитию страны.

«В мировом рейтинге, по смертности в дорожно-транспортных происшествиях Казахстан занимает 107 место с показателем 10,4 погибших на 100 тысяч населения. Международные эксперты оценили экономические потери страны от дорожно-транспортных происшествий в объеме 3% от валового внутреннего продукта, то есть за последние 5 лет 1 971 человек», - сказала сенатор.

Акмарал Альназарова уверена, что дорожно-транспортный травматизм предотвратим, но это требует системных и комплексных мер. Основным принципом дорожного движения должен оставаться приоритет жизни и здоровья участников дорожного движения и снижение рисков.

ДТП   Происшествия   Сенат   Транспорт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане