Увеличение зарплаты и новая спецтехника: как в столице улучшают условия труда коммунальщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице парк коммунальных служб пополнился новой спецтехникой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Для уборки дорог и тротуаров от снега закупили 67 единиц техники: это автогрейдеры, лаповые погрузчики, комбинированные дорожные машины с распределителем сухих противогололедных материалов, тракторы и т.д. Планируется, что следующая партия поступит в начале следующего года (90 ед.техники), часть которых можно будет использовать также весной и летом. Таким образом, обновление парка позволит создать более комфортные условия труда для работников и повысит качество саночистки.

Спецтехника закуплена за счёт оптимизации средств и за счёт совместного закупа с АО «БРК Лизинг». Большая часть техники отечественного производства. Коммунальщики отметили важность закупа новой техники, так как изношенность техники составляет от 30 до 50%, «старая техника не раз ломалась и выходила из строя даже во время работы».

По поручению акима столицы Алтая Кульгинова за нелегкий и честный труд все работники «Астана Тазалык» были премированы, до конца года также будет выдана премия, с начала 2020 года будет увеличена заработная плата.























