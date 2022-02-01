Увеличение занятости инфекционных коек отмечают в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Занятость инфекционных коек увеличилась по стране. Об этом сообщили в Минздраве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения, в организациях здравоохранения продолжают лечение пациентов с КВИ почти 152 тысячи пациентов, из них 93% на амбулаторном уровне и 7% - на стационарном.

Как проинформировала министр, за последние две недели занятость инфекционных коек увеличилась в 1,2 раза с 31 до 38%.

«Увеличение занятости инфекционных коек за последние 10 дней отмечается в Костанайской области в 2,3 раза, Восточно-Казахстанской области - 1,8, Жамбылской - 1,7 раз, реанимационных коек в Мангистауской области - в 7,2, Актюбинской - 2,8, Западно-Казахстанской - 2,3 раза», - сообщила Ажар Гиният на заседании Правительства.

«Для своевременного оказания медицинской помощи и снижения числа тяжелых больных, необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о недопустимости самолечения КВИ, обеспечить достаточное количество мобильных бригад, для этого акиматам регионов необходимо своевременно выделять дополнительный автотранспорт. С учетом роста заболеваемости необходимо на постоянном контроле держать обеспеченность лекарственными препаратами на амбулаторном уровне, наличие в аптечной сети противовоспалительных и жаропонижающих средств», - рассказала глава Минздрава.

Кроме того, как отметила министр, необходимо усилить работу ситуационных центров ПМСП, чтобы обеспечить всех амбулаторных больных осмотром и динамическим наблюдением, в том числе с использованием дистанционных услуг.

Ранее сообщалось, что среди казахстанских школьников выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией.