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Увеличение товарооборота с третьими странами отмечают в Казахстане
24 Июля 2022 15:30

Увеличение товарооборота с третьими странами отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан увеличил экспорт товаров. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Товарооборот Казахстана с третьими странами за шесть месяцев текущего года по предварительным данным увеличился на 51,6%», - отмечают в КГД.

При этом, по данным ведомства, экспорт вырос на 65,4%, импорт - на 20,8%.

«Оборот по реализации за шесть месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 18,4% с 51 627 млрд тенге до 61 140 млрд тенге», - уточнили в КГД.

Ранее сообщалось, что план по налоговым поступлениям в государственный бюджет за шесть месяцев 2022 года исполнен на 106,4 %. При плане 6 718,0 млрд тенге поступило 7 150,1 млрд тенге с перевыполнением на 432,2 млрд тенге.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2 281,0 млрд тенге или в 1,5 раза.

Также в КГД сообщили, насколько выросли цены на экспортируемые Казахстаном позиции.


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Автор:
Корреспондент
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