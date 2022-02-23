Увеличение спроса на готовую продукцию показал опрос производителей – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный банк РК опубликовал комментарий директора Департамента денежно-кредитной политики НБ РК Жандоса Шаймарданова по результатам опроса предприятий реального сектора экономики (отраслевой конъюнктурный обзор) за IV квартал 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Итоги опроса предприятий реального сектора демонстрируют улучшение ситуации со спросом на готовую продукцию во всех отраслях кроме строительства. Показатель спроса в транспорте перешел в позитивную зону, показатель в строительстве по-прежнему ниже отметки 50, хотя значение его улучшилось. В I квартале 2022 года ожидается улучшение ситуации со спросом во всех рассматриваемых отраслях кроме сельского хозяйства.

Ускорение темпов роста цен на сырье, материалы и на готовую продукцию в IV квартале 2021 года было отмечено во всех отраслях. В I квартале 2022 года ожидается торможение темпов роста цен на сырье, материалы и готовую продукцию.

Уровень загрузки производственных мощностей в целом по экономике практически не изменился, снизившись в сельском хозяйстве и незначительно увеличившись в строительстве и торговле. Наиболее высокий уровень сохраняется в горнодобывающей отрасли (61,3%), низкий – в транспорте и строительстве (52,2% и 52,0%).

По-прежнему сохраняется высокий уровень значимости конкуренции. Наиболее подверженными влиянию рыночной конкуренции являются предприятия торговли, где 41,5% предприятий ощущают ее влияние на свой бизнес. Наименьшая доля отмечена в горнодобывающей промышленности (14,8%).

Основной валютой, используемой в расчетах с зарубежными партнерами, остается российский рубль. В обрабатывающей промышленности рубль используют 64,9% предприятий, в торговле – 56,5%. Доллар США доминирует только в горнодобывающей промышленности (59,6%).

Всего в опросе приняли участие более 2,6 тысячи предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, транспорта и складирования.