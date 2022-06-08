8 Июня 2022 12:18

Увеличение соцрасходов отмечают в Минфине РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поступления в бюджет составили 12,7 трлн тенге с исполнением на 100,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,5%. Безработица была удержана на уровне 4,9%», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе рассмотрения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год на пленарном заседании Мажилиса Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина отметил, что исполнение республиканского бюджета в этих условиях характеризуется следующими показателями:

· Поступления составили 12,7 трлн тенге с исполнением на 100,8%.

· Расходы освоены на 99,2% и составили 15,2 трлн тенге.

· Социальные расходы по сравнению с 2020 годом увеличились на 910 млрд тенге (на 13,7%) и составили 7,5 трлн тенге.

«Это 50% от общего объема республиканского бюджета. Дефицит бюджета составил 3,1% к ВВП или 2,5 трлн тенге», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил, что исполнение республиканского бюджета в 2021 году осуществлялось под негативным влиянием пандемии коронавируса.