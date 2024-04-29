Увеличение производства редкоземельных металлов: с какими компаниями намерен работать Казахстан

Казахстан намерен нарастить инвестиции в производство редких и редкоземельных металлов. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Утвержден Комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов на 2024–2028 годы, предполагающий увеличение инвестиций и объем производства на 40%. Ключевую роль играет внешнеэкономическая связь государства. Министерство закрепило сотрудничество с Европейским союзом, США и Великобританией, — сказал К. Шарлапаев.

В качестве конкретных результатов министр отметил заключенные договоренности о совместном освоении месторождений лития (с немецкой компанией HMS Bergbau, $500 млн), переработке вторичного сырья (с британской компанией Maritime House Ltd) и редкоземельных, критических металлов (с американской компанией Cove Capital LLC).