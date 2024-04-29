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    11:32, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Увеличение производства редкоземельных металлов: с какими компаниями намерен работать Казахстан

    металлы
    Фото: freepik.com

    Казахстан намерен нарастить инвестиции в производство редких и редкоземельных металлов. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Утвержден Комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов на 2024–2028 годы, предполагающий увеличение инвестиций и объем производства на 40%. Ключевую роль играет внешнеэкономическая связь государства. Министерство закрепило сотрудничество с Европейским союзом, США и Великобританией, — сказал К. Шарлапаев.

    В качестве конкретных результатов министр отметил заключенные договоренности о совместном освоении месторождений лития (с немецкой компанией HMS Bergbau, $500 млн), переработке вторичного сырья (с британской компанией Maritime House Ltd) и редкоземельных, критических металлов (с американской компанией Cove Capital LLC).

    — В концепте развития отрасли мы ставим цель на увеличение минеральной базы, привлечение современных технологий, расширение действующего производства. Самое основное — укрепление роли Казахстана в среднем звене глобальной цепочки стоимости, — добавил К. Шарлапаев.

    Теги:
    Добыча Казахстан Инвестиции Производство Металлы Министерство промышленности и строительства Экономика Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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