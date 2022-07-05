5 Июля 2022 13:16

Увеличение продолжительности жизни казахстанцев до 75 лет ожидается к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Увеличить до 40% долю казахстанцев, ведущих здоровый образ жизни, планирует Министерство здравоохранения РК. Об этом заявила глава ведомства Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для улучшения качества жизни населения принят национальный проект «Здоровая нация», в рамках которого реализуются меры по обеспечению доступной и качественной медицинской помощи, лекарственному обеспечению, проведению и расширению профилактических осмотров и скринингов, в том числе для сельского населения, доступности молодежных центров здоровья для оказанию услуг по охране психического и репродуктивного здоровья», - сказала Ажар Гинит на заседании Правительства.

Также, по ее словам, проводятся мероприятия по формированию здорового образа жизни, сокращению потребления алкоголя, табачных изделий, информационно-разъяснительной работе по снижению инфекционных, неинфекционных заболеваний и профилактике травматизма.

«В результате принятых мер к 2025 году ожидается увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до 40%, продолжительности жизни до 75 лет, охвата услугами медицинской реабилитации до 75%, а также снижение неинфекционной заболеваемости до 7%. Достижение этих индикаторов позволит снизить уровень выхода на инвалидность», - заключила министр.