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    10:13, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Увеличение пенсионного возраста для женщин одобрили на референдуме в Швейцарии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жители Швейцарии поддержали на референдуме пенсионную реформу. Согласно официальным данным, в ходе народного голосования в воскресенье, 25 сентября, за то, чтобы повысить возраст выхода на пенсию для женщин с 64 до 65 лет, проголосовали чуть больше половины избирателей – 50,6 %. Таким образом, теперь он совпадает с пенсионным возрастом, установленным в стране для мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Повышение пенсионного возраста было наиболее спорной частью реформы, проводимой в Швейцарии. Отдельным голосованием избиратели также решали, следует ли повышать налог на добавленную стоимость, чтобы увеличить поступления в пенсионные фонды и таким образом покрыть дефицит. Эту меру в итоге поддержали 55 %.

    Реформа направлена ​​на защиту пенсионного обеспечения в условиях старения населения. Для ее реализации требовалось принять оба законопроекта. Явка избирателей на референдуме составила 52 %.

    Как отмечает агентство AFP, в последний раз пенсионная реформа проводилась в Швейцарии более 25 лет назад. Изменения в законодательство пытались внести в 2004 и 2017 годах, но эти попытки по итогам голосования потерпели неудачу.

    Важнейшие меры реформы были представлены правительством еще в прошлом году. Ее сторонники высказывали мнение, что с учетом экономической и демографической ситуации в стране требовать от женщин работать дольше представляется целесообразным. В то же время левые партии и профсоюзы критиковали предложенные изменения и требовали проведения референдума.

    Противники аргументировали свою позицию тем, что в Швейцарии существует значительный разрыв в заработной плате между женщинами и мужчинами, а значит, женщины получают гораздо более низкие пенсии, чем мужчины. По мнению критиков, повышать пенсионный возраст следовало бы лишь после решения этой проблемы.

    В воскресенье на голосование в Швейцарии также была вынесена инициатива о запрете промышленного животноводства, за которую выступали организации по защите животных. По итогам референдума она была отклонена – против выступили 63 % граждан.


    Фото: dw.com





    Теги:
    Пенсия Швейцария Мировые новости Референдум
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