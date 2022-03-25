Увеличение отзывов с благодарностью полицейским констатируют в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Много отзывов стало поступать в адрес внутренних дел со словами благодарности. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Январские события немножко отбросили назад ту работу, которую проводили по внедрению сервисной модели полиции. Практически были приостановлены на определенное время пилотные проекты. Сейчас это все возобновилось, все продолжается с тем же рвением и желанием провести преобразование в системе. Если говорить о доверии, хотел бы отметить, что подобные исследования проводятся сторонними организациями и уже первые результаты будут видны по итогам первого полугодия. Исходя из публикаций, из тех постов, которые у нас постоянно мониторятся, можно сказать, что очень много отзывов стало поступать в адрес внутренних дел со словами благодарности», - отметил на брифинге в СЦК Алексей Милюк.

По его словам, по этим данным можно сказать, что гражданское общество все-таки поняло, что полиция необходима и нужна для нормального устойчивого развития государства.