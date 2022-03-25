РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:51, 25 Март 2022 | GMT +6

    Увеличение отзывов с благодарностью полицейским констатируют в МВД РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Много отзывов стало поступать в адрес внутренних дел со словами благодарности. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Январские события немножко отбросили назад ту работу, которую проводили по внедрению сервисной модели полиции. Практически были приостановлены на определенное время пилотные проекты. Сейчас это все возобновилось, все продолжается с тем же рвением и желанием провести преобразование в системе. Если говорить о доверии, хотел бы отметить, что подобные исследования проводятся сторонними организациями и уже первые результаты будут видны по итогам первого полугодия. Исходя из публикаций, из тех постов, которые у нас постоянно мониторятся, можно сказать, что очень много отзывов стало поступать в адрес внутренних дел со словами благодарности», - отметил на брифинге в СЦК Алексей Милюк.

    По его словам, по этим данным можно сказать, что гражданское общество все-таки поняло, что полиция необходима и нужна для нормального устойчивого развития государства.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!