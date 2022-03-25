Увеличение отзывов с благодарностью полицейским констатируют в МВД РК
«Январские события немножко отбросили назад ту работу, которую проводили по внедрению сервисной модели полиции. Практически были приостановлены на определенное время пилотные проекты. Сейчас это все возобновилось, все продолжается с тем же рвением и желанием провести преобразование в системе. Если говорить о доверии, хотел бы отметить, что подобные исследования проводятся сторонними организациями и уже первые результаты будут видны по итогам первого полугодия. Исходя из публикаций, из тех постов, которые у нас постоянно мониторятся, можно сказать, что очень много отзывов стало поступать в адрес внутренних дел со словами благодарности», - отметил на брифинге в СЦК Алексей Милюк.
По его словам, по этим данным можно сказать, что гражданское общество все-таки поняло, что полиция необходима и нужна для нормального устойчивого развития государства.