РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:15, 21 Май 2024 | GMT +6

    Увеличение объемов несырьевого экспорта и расширение производства - важные задачи для экономики Казахстана

    бектенов
    Фото: Правительство РК

    Вопросы продвижения несырьевого экспорта рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Увеличение объемов несырьевого экспорта является одним из ключевых факторов диверсификации экономики Казахстана. О принимаемых в данном направлении мерах на заседании Правительства доложил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

    По итогам 2023 года целевой индикатор по несырьевому экспорту был достигнут и перевыполнен на 3%. Общая линейка продаваемой за рубеж продукции выросла на 278 позиций. Количество постоянных активных экспортеров с 2019 года увеличилось на 300 компаний: с 460 до 760.

    География несырьевого экспорта в прошлом году расширилась до 135 стран. Увеличились поставки в азиатские страны: в Китай на 8%, Южную Корею — 26%, Вьетнам — 46%. При этом выросли и физические объемы поставок переработанной продукции АПК: муки на 1,1%, подсолнечного масла более чем на 55,5%, напитков на 42,8%.

    Для дальнейшего наращивания экспорта в Минторговли определили ключевые направления. В первую очередь, это расширение экспорта готовой продукции в Китай в среднесрочной перспективе в 2,5 раза и доведение до $12,5 млрд.

    Продолжится углубленная работа по наращиванию товарооборота со странами ЕАЭС и Центральной Азии. Для этого создается необходимая инфраструктура приграничной торговли.

    Прорабатывается увеличение поставок высокомаржинальных товаров в страны Ближнего Востока (охлажденная баранина, мясо птицы и субпродукты).

    Приоритетным направлением также являются высококонкурентные рынки Европейского Союза, которые готовы закупать казахстанскую пищевую и органическую продукцию.

    Для подготовки отечественных экспортеров Министерство торговли и интеграции совместно с профессиональными участниками рынка запускает торговый акселератор на базе АО «QazTrade», который будет структурировать нишевые торговые потоки. В целом, на базе данного института сконцентрированы сервисные меры, которыми ежегодно охвачены более 450 компаний.

    Ожидается, что реализация этих и других комплексных мер позволит увеличить количество активных экспортеров.

    Премьер-министр отметил, что в текущем году Правительством поднята высокая планка — довести объемы несырьевого экспорта до $37,7 млрд. По итогам 2025 года объем экспорта обработанной продукции и услуг должен достичь $41 млрд.

    — Мы должны ставить еще более амбициозные цели и стремиться к перевыполнению данных планов. Важно, чтобы к данной работе подключились все профильные министерства, акиматы, а особенно бизнес. Необходимо качественно изменить структуру несырьевого экспорта в сторону высоких переделов. Если смотреть детально, рост экспорта услуг идет устойчиво — порядка 30% за прошлый год, а экспорт несырьевых товаров за данный период снизился на 5,7%. Вместе с тем импорт товаров вырос на 21,5%. Разница больше чем в два раза, что ухудшает торговый баланс. Поэтому нужно увеличивать производство и экспорт товаров высокого передела. Мы должны активно поддерживать отечественных производителей и экспортеров, — отметил Глава Правительства Олжас Бектенов.

    Премьер-министр подчеркнул важность усиления поддержки экспортоориентированных предприятий путем предоставления им консультационных услуг, информационного сопровождения и помощи в выходе на новые рынки. В Казахстане на сегодня действуют более 20-ти инструментов поддержки экспортеров — страховых, финансовых и сервисных.

    Отмечена необходимость расширения рынков сбыта отечественной продукции и более эффективного ее продвижения за рубежом. Для этих целей в отдельные государства направляются торговые представители, однако работа в данном направлении идет медленно, необходима активизация.

    Олжас Бектенов напомнил о недавних договоренностях с заместителем Премьера Госсовета КНР о расширении торговых отношений с Китаем. Подчеркнув перспективность развития данного направления, Глава Правительства поручил министерствам торговли, иностранных дел и финансов до 1 июля обеспечить отправку торговых представителей в Пекин и полную готовность к открытию в СУАР торгового представительства Казахстана.

    — Необходимо сделать упор на поддержку экспорта товаров среднего и высокого переделов. Для этого важно усилить существующие программы поддержки экспорта, стимулировать инновации и расширять производства. Здесь большую роль должен сыграть комплекс мер по поддержке отечественных товаропроизводителей, который сейчас нами прорабатывается. В целом, нам реально нужны новые и смелые подходы в торговой политике, — заключил Олжас Бектенов.

    По итогам рассмотрения вопроса Глава Правительства дал ряд конкретных поручений государственным органам:

    • Министерству торговли и интеграции совместно с министерствами иностранных дел и промышленности, а также другими заинтересованными госорганами и организациями поручено в месячный срок проработать вопрос диверсификации рынков экспорта казахстанских товаров. К 1 августа — внести конкретный план действий по дальнейшему увеличению объема несырьевого экспорта.

    • В системном порядке необходимо вести на постоянной основе мониторинг требований к импортерам в зарубежных странах-партнерах и своевременно информировать наш бизнес.

    • Совместно с заинтересованными госорганами на постоянной основе проводить работу по снижению барьеров для экспортеров, особенно по упрощению и цифровизации административных и таможенных процедур как внутри страны, так и за рубежом.

    • Министерству транспорта поручено совершенствовать транспортно-логистическую инфраструктуру, необходимую для эффективного экспорта несырьевых товаров.

    Теги:
    Правительство РК Торговля Экспорт Экономика Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!