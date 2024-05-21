Увеличение объемов несырьевого экспорта и расширение производства - важные задачи для экономики Казахстана

Вопросы продвижения несырьевого экспорта рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Увеличение объемов несырьевого экспорта является одним из ключевых факторов диверсификации экономики Казахстана. О принимаемых в данном направлении мерах на заседании Правительства доложил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

По итогам 2023 года целевой индикатор по несырьевому экспорту был достигнут и перевыполнен на 3%. Общая линейка продаваемой за рубеж продукции выросла на 278 позиций. Количество постоянных активных экспортеров с 2019 года увеличилось на 300 компаний: с 460 до 760.

География несырьевого экспорта в прошлом году расширилась до 135 стран. Увеличились поставки в азиатские страны: в Китай на 8%, Южную Корею — 26%, Вьетнам — 46%. При этом выросли и физические объемы поставок переработанной продукции АПК: муки на 1,1%, подсолнечного масла более чем на 55,5%, напитков на 42,8%.

Для дальнейшего наращивания экспорта в Минторговли определили ключевые направления. В первую очередь, это расширение экспорта готовой продукции в Китай в среднесрочной перспективе в 2,5 раза и доведение до $12,5 млрд.

Продолжится углубленная работа по наращиванию товарооборота со странами ЕАЭС и Центральной Азии. Для этого создается необходимая инфраструктура приграничной торговли.

Прорабатывается увеличение поставок высокомаржинальных товаров в страны Ближнего Востока (охлажденная баранина, мясо птицы и субпродукты).

Приоритетным направлением также являются высококонкурентные рынки Европейского Союза, которые готовы закупать казахстанскую пищевую и органическую продукцию.

Для подготовки отечественных экспортеров Министерство торговли и интеграции совместно с профессиональными участниками рынка запускает торговый акселератор на базе АО «QazTrade», который будет структурировать нишевые торговые потоки. В целом, на базе данного института сконцентрированы сервисные меры, которыми ежегодно охвачены более 450 компаний.

Ожидается, что реализация этих и других комплексных мер позволит увеличить количество активных экспортеров.

Премьер-министр отметил, что в текущем году Правительством поднята высокая планка — довести объемы несырьевого экспорта до $37,7 млрд. По итогам 2025 года объем экспорта обработанной продукции и услуг должен достичь $41 млрд.

— Мы должны ставить еще более амбициозные цели и стремиться к перевыполнению данных планов. Важно, чтобы к данной работе подключились все профильные министерства, акиматы, а особенно бизнес. Необходимо качественно изменить структуру несырьевого экспорта в сторону высоких переделов. Если смотреть детально, рост экспорта услуг идет устойчиво — порядка 30% за прошлый год, а экспорт несырьевых товаров за данный период снизился на 5,7%. Вместе с тем импорт товаров вырос на 21,5%. Разница больше чем в два раза, что ухудшает торговый баланс. Поэтому нужно увеличивать производство и экспорт товаров высокого передела. Мы должны активно поддерживать отечественных производителей и экспортеров, — отметил Глава Правительства Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул важность усиления поддержки экспортоориентированных предприятий путем предоставления им консультационных услуг, информационного сопровождения и помощи в выходе на новые рынки. В Казахстане на сегодня действуют более 20-ти инструментов поддержки экспортеров — страховых, финансовых и сервисных.

Отмечена необходимость расширения рынков сбыта отечественной продукции и более эффективного ее продвижения за рубежом. Для этих целей в отдельные государства направляются торговые представители, однако работа в данном направлении идет медленно, необходима активизация.

Олжас Бектенов напомнил о недавних договоренностях с заместителем Премьера Госсовета КНР о расширении торговых отношений с Китаем. Подчеркнув перспективность развития данного направления, Глава Правительства поручил министерствам торговли, иностранных дел и финансов до 1 июля обеспечить отправку торговых представителей в Пекин и полную готовность к открытию в СУАР торгового представительства Казахстана.

— Необходимо сделать упор на поддержку экспорта товаров среднего и высокого переделов. Для этого важно усилить существующие программы поддержки экспорта, стимулировать инновации и расширять производства. Здесь большую роль должен сыграть комплекс мер по поддержке отечественных товаропроизводителей, который сейчас нами прорабатывается. В целом, нам реально нужны новые и смелые подходы в торговой политике, — заключил Олжас Бектенов.

По итогам рассмотрения вопроса Глава Правительства дал ряд конкретных поручений государственным органам: