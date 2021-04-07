Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Увеличение объемов товарооборота обсудили главы МИД Казахстана и Ирана

Автор:  
Арайлым Мұрат
7 Апреля 2021, 13:02
Увеличение объемов товарооборота обсудили главы МИД Казахстана и Ирана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главы МИД Казахстана и Ирана Мухтар Тлеуберди и Мохаммад Джавад Зариф отметили необходимость наращивания темпов взаимодействия в транспортно-транзитной, сельскохозяйственной и других сферах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Мухтара Тлеуберди, обсудив горизонты торгово-экономических связей двух государств, главы двух ведомств отметили необходимость наращивания темпов взаимодействия в транспортно-транзитной, сельскохозяйственной и других сферах.

«Также отмечена важность полного использования потенциала железной дороги Узень (Казахстан) – Берекет (Туркменистан) – Инчебурун (Иран), которая позволяет быстро добраться до Персидского залива и рынков Европы, России и Китая», - сообщил М. Тлеуберди на брифинге в МИД РК.

Он проинформировал, что в 2020 году торговый оборот между Казахстаном и Ираном составил 237 млн. долларов США и снизился на 37,2% по отношению к 2019 году .

«В этой связи мы обсудили пути оказания всесторонней поддержки в увеличении объемов двустороннего товарооборота, который в силу различных обстоятельств замедлился. Мы приняли решение, что договоренности в этом направлении необходимо реализовать в рамках казахстанско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», - добавил Мухтар Тлеуберди.


МИД РК   Экономика   Иран  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия