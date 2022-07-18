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Увеличение объемов производства зафиксировано в 17 регионах Казахстана
18 Июля 2022 04:16

Увеличение объемов производства зафиксировано в 17 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Индекс промышленного производства в январе-июне 2022 года составил 103,5%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Увеличение объемов производства зафиксировано в 17 регионах республики, более всего – в городах Алматы - на 10,6%) и Шымкент - на 10,1%.

В Абайской области производство выросло на 8,9%, Восточно-Казахстанской – на 8,2%, Жамбылской – на 8,1% и Акмолинской – на 8%. При этом снижение зафиксировано в Жетысуской - на 4%, Кызылординской - на 3,6% и Павлодарской - на 1,4% областях.

В январе-июне 2022 года произведено промышленной продукции на сумму 23 825 млрд тенге. Из них в горнодобывающей отрасли на 11 609 млрд тенге (48,7% от общего объема), в обрабатывающей на 9871 млрд тенге (41,4%).

По сравнению с январем-июнем 2021 года отмечается рост объемов добычи сырой нефти - 101,3%, природного газа - 102,7%, производства напитков - 112%, табачных изделий - 115,2%, химической - 110,1% и металлургической промышленности - 105,1%, резиновых и пластмассовых изделий - 111,4%, фармацевтической - 104,9%, прочей неметаллической минеральной продукции - 103%.



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