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Увеличение объема производства нефтегазохимической продукции прогнозируют в Минэнерго РК

22 Декабря 2021 10:16
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Увеличение объема производства нефтегазохимической продукции прогнозируют в Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года объем производства нефтегазохимической продукции в Казахстане ожидается на уровне 190 тысяч тонн. Об этом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По итогам 2021 года объем производства нефтегазохимической продукции ожидается на уровне 190 тысяч тонн, снижение объема производства связан с внеплановыми остановами ТОО «АНПЗ», - сказал на заседании Правительства министр энергетики.

Согласно планам ведомства, ожидается увеличение объема производства нефтегазохимической продукции к 2025 году до 2 млн тонн, а к 2030 году до 3,4 млн тонн.

Ранее сообщалось, что ускоренные темпы газификации позволят обеспечить газом около 11 млн человек к 2025 году в Казахстане.

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#Правительство РК   #Энергетика   #Промышленность   #Нефть   #Минэнерго РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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