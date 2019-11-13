Увеличение объема безналичных платежей должно сопровождаться увеличением дохода бюджета – Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев прокомментировал намерение Министерства финансов проверить безналичные платежи казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что не собирается Минфин облагать налогами, а хочет видеть, что с этих платежей платятся налоги. Мы совместную работу, Национальный банк и Министерство финансов, проводим. Считаю, что увеличение объема безналичных платежей должно сопровождаться увеличением дохода бюджета, это нормально, потому что или деньги выходят из тени, либо объемы растут. Поэтому хотелось бы, чтобы фискальные цели у Правительства и в целом по снижению теневой экономики, то есть наша совместная работа, сопровождались положительными результатами именно в виде получения дополнительных доходов», - сказал Ерболат Досаев в интервью журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Глава Нацбанка добавил, что это предложение пока обсуждается.

«Это было пока предложение Министерства финансов, обсуждается, наверное, и с банковским сообществом. Это касается не только платежей Каспи банка. Каспи банк внедряет одну из самых передовых систем, это платежи внутри системы, поэтому банк заранее объявил о готовности поработать с Министерством финансов и доработать по внедрению специальных пост терминалов», - пояснил Ерболат Досаев.