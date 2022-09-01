Увеличение минимальной зарплаты влечет много положительных моментов - Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра - министра торговли и интеграции Серик Жумангарин назвал смелым шагом решение об увеличении уровня минимальной заработной платы (МЗП) в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр прокомментировал поручение Президента по увеличению уровня минимальной заработной платы с 60 до 70 тыс. тенге.

«Это очень смелый шаг, потому что увеличение МЗП - это, прежде всего, увеличение доходов населения, увеличение потребления со стороны населения, оживление внутреннего рынка. Очень много факторов. Минимальная заработная плата влечет за собой очень много положительных моментов», - сказал Серик Жумангарин журналистам после совместного заседания палат Парламента.

Он заявил, что в Казахстане поддерживают все слои населения: и социально уязвимых и тех, у кого есть возможность.

«В этом году будет готова адресная социальная карта семьи, социальный кошелек. В следующем году начнутся начисления гражданам. Тогда мы перестанем оказывать ценовое давление на бизнес. У бизнеса появятся средства для инвестиций», - сказал Серик Жумангарин.

«Сегодня Президент дал старт работе по всем направлениям. Для нас это главное на сегодняшний день. Президент всегда идет на опережение», - резюмировал и.о. министра торговли.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.