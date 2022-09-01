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    15:40, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Увеличение минимальной зарплаты влечет много положительных моментов - Серик Жумангарин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра - министра торговли и интеграции Серик Жумангарин назвал смелым шагом решение об увеличении уровня минимальной заработной платы (МЗП) в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр прокомментировал поручение Президента по увеличению уровня минимальной заработной платы с 60 до 70 тыс. тенге.

    «Это очень смелый шаг, потому что увеличение МЗП - это, прежде всего, увеличение доходов населения, увеличение потребления со стороны населения, оживление внутреннего рынка. Очень много факторов. Минимальная заработная плата влечет за собой очень много положительных моментов», - сказал Серик Жумангарин журналистам после совместного заседания палат Парламента.

    Он заявил, что в Казахстане поддерживают все слои населения: и социально уязвимых и тех, у кого есть возможность.

    «В этом году будет готова адресная социальная карта семьи, социальный кошелек. В следующем году начнутся начисления гражданам. Тогда мы перестанем оказывать ценовое давление на бизнес. У бизнеса появятся средства для инвестиций», - сказал Серик Жумангарин.

    «Сегодня Президент дал старт работе по всем направлениям. Для нас это главное на сегодняшний день. Президент всегда идет на опережение», - резюмировал и.о. министра торговли.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

    С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Минторговли Послание Президента РК-2022 Серик Жумангарин Мнения Послание Президента РК
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