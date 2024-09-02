Президент РК Касым-Жомарт Токаев в сегодняшнем Послании народу Казахстана заявил о необходимости улучшения экологической ситуации в стране и культивирования бережного отношения к окружающей среде, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Надо, чтобы жители нашей страны были защищены от влияния негативных экологических факторов. Бизнес должен с большой ответственностью подходить к делу защиты природы. Правительству и палате «Атамекен» следует принять конкретные меры. Нужно продолжить широкое внедрение самых передовых технологий в эту сферу, а также наладить работу современной системы мониторинга эмиссий, — поручил Касым-Жомарт Токаев.

Он также обратил внимание на вопрос сохранения уникальной флоры и фауны Казахстана.

— Государство предпримет все необходимые меры для защиты лесов и степей от пожаров. Несмотря на огромное природное разнообразие Казахстана, леса занимают лишь 5% территории страны. Воспроизводство лесов имеет определяющее значение для сохранения экологического равновесия и дальнейшего устойчивого социально-экономического прогресса страны. С первых дней своего президентства я уделяю особое внимание этому вопросу, — отметил Глава государства.

По его словам, в стране набраны неплохие темпы озеленения, которые нельзя снижать.