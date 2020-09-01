Увеличение количество квот на ЭКО поможет решить проблемы бездетных пар - Жулдыз Омарбекова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Жулдыз Омарбекова высказалась о Послании Президента РК. По ее мнению, поручение Президента увеличить количество квот улучшит не только демографический рост в стране, но и поможет сохранить семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат обозначила вопрос о семейно-демографической ситуации, который поднял Глава государства.

«Прежде всего, сегодняшнее послание Президента было информативным. Было много инициатив, которые потребуют больших реформ. Как бывшему вице-министру, который курировал вопросы семьи, я была рада за наши молодые семьи. Которым увеличат количество квот по программам «ЭКО». Это до 7 тысяч- то есть в 7 раз больше. Это большая помощь семьям, которые мечтают о своих детях», - отметила депутат.

По словам спикера, также особо важным большой акцент на верховенство закона и бесперебойная отлаженная работа судебной и правоохранительной системы, в честности которых не должно быть сомнения.

«То, что предлагает Глава государства - это структурные и эффективные решения. Все задачи уходят от популизма к конкретным действиям. Мы идем к упрощению, мы не ставим перед собой великие задачи, а ставим сразу конкретные задачи по улучшению жизни людей. Касым-Жомарт Токаев - реально слышащий и знающий президент. Президент назвал все основные проблемы, волнующие казахстацев. Не скрывая их и раскрывая все нюансы как в сельском хозяйстве, в госзакупках, в образовании и других отраслях. Есть глубокая надежда, что все поручения Главы государства будут исполнены», - заключила Жулдыз Омарбекова.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.