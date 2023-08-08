Увеличение количества иностранных студентов ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказала об образовательной миграции в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства задан курс по позиционированию Казахстана как регионального хаба по академической мобильности и притяжению ведущих ученых и специалистов. В этих целях проводится комплексная работа по созданию отраслевых университетов с современными кампусами, научными лабораториями», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

По ее словам, за эти два года на базе казахстанских вузов созданы 6 филиалов зарубежных вузов.

«В результате принимаемых мер доля иностранных студентов от общей численности обучающихся в текущем году увеличится с 4,1% до 4,4%», - добавила Т. Дуйсенова.