Увеличение интервала между компонентами «Спутник V» прокомментировал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал увеличение интервала между двумя компонентами российской вакцины «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в СЦК Алексей Цой ответил на вопрос журналистов касательно того, означает ли, что увеличение срока между двумя компонентами согласно последнему постановлению главного государственного санврача РК, что Минздрав не успевает доставить второй компонент в срок.

«Я не думаю, что здесь есть конспирологические вопросы. Здесь простой вопрос. К нам поступило письмо. Я могу показать, который поступил от разработчиков вакцины имени Гамалеи, которые написали: «По результатам использования вакцин на аденовирусной платформе и на основе данных, полученных на основе массовой вакцинации «Спутником V» в России, Аргентине и других странах, возможным является увеличение интервала между введением компонента 1 и 2 с минимально возможным 21 день до 90 дней».

Здесь указывается, что увеличение интервала не влияет на силу иммунного ответа, а в ряде случаев приводит к увеличению силы и длительности. На основании данного документа мы внесли такие изменения в постановление санврача», - пояснил Алексей Цой.

Сама вакцинация, по словам главы ведомства, идет своими темпами.

«Мы в среднем взяли 45 дней. При этом если есть потребность, то они могут подать заявку на 21-день. Первый компонент - основной, который создает нужный иммунитет. В дальнейшем и незначительном повышении делается второй компонент, чтобы закрепить действия вакцинации», - объяснил министр.

По словам министра, первый компонент вакцины влияет на развитие иммунитета уже с третьей недели.

Напомним, что в постановлении главного санврача отмечено, что вторую дозу вакцины «Спутник V» можно получить в течение 90 дней.